Bobol Rumah Pemilik Ponpes di Pandeglang, Tukang Aspal Berhasil Gondol Rp107 Juta

PANDEGLANG - Encep Saputra (ES) warga Cianjur, Jawa Barat diamankan Satreskrim Polres Pandeglang, Rabu 28 Februari 2024. Dia terlibat kasus pencurian modus bobol rumah.

Peristiwa itu terjadi pada 8 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB dini hari. ES menghampiri kediaman pemilik Pondok Pesantren (Ponpes) Riyadus Sholihin di Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

Di situ, dia masuk dengan cara mencongkel jendela dan masuk ke Kantor juga ke kamar pemilik Yayasan Riyadus Solihin menggunakan obeng dan linggis kecil.

"Lalu masuk, mengambil barang berharga milik korban. Ada uang Rp107 juta, dan juga berikut barang berharga lain berupa handphone, dua buah laptop," kata Wakapolres Pandeglang, Kompol Iwan Nufrianto saat ungkap kasus di Mapolres Pandeglang, Rabu, (28/2/2024).

Kata Iwan, saat itu korban beserta anak-anaknya tengah tertidur. Pelaku secara diam-diam mencuri barang berharga dan uang milik yayasan.

Kasatreskrim Polres Pandeglang, AKP Zhia UI Archam mengatakan kasus ini terbongkar setelah korban melaporkan adanya peristiwa pencurian di rumah pemilik Yayasan Riyadus Solihin.

Awalnya, lanjut Zhia, tim melakukan penyelidikan dan didapati beberapa petunjuk dan informasi saksi-saksi. Tahap awal, mereka berhasil mengamankan terduga pelaku di salah satu penginapan di Kecamatan Labuan.

"Kita temukan satu nama, saat itu masih terduga pelaku. Di sebuah penginapan di Labuan,"kata Zhia.