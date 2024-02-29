Viral Ibu Mau Melahirkan Ditolak Rumah Sakit, Padahal Kaki Bayinya Sudah Keluar

LUBUKLINGGAU - Viral dimedia sosial (medsos) seorang ibu yang mau melahirkan mendapatkan penolakan dari RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau, Sumsel. Mirisnya, saat itu kaki bayi sudah keluar dari rahim sang ibu.

Diketahui pasangan suami istri bernama Agus dan Tania ini diduga ditolak RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau ketika hendak menyambut kelahiran anak pertamanya. Kemudian kedua pasangan suami istri ini malah diarahkan melahirkan di tempat lain dengan alasan inkubator rumah sakit sedang rusak.

Peristiwa penolakan oleh rumah sakit itu bermula saat Agus bersama istri serta ibu mertuanya pergi ke klinik salah satu bidan yang ada di daerah Jalan Depati Said untuk melahirkan pada Minggu 20 Februari 2024 malam.

"Saat itu di klinik setelah melihat kondisi istri saya bidan memberikan rujukan untuk membawanya ke RS Siti Aisyah dan bidan pun langsung memesan taksi online," ungkapnya.

Diceritakan Agus, saat itu kondisi istri dan calon anaknya sudah sangat darurat bahkan salah satu kakinya sudah keluar. "Benar-benar sudah darurat, bahkan kaki anak saya pun itu sudah keluar," katanya lirih.

Dan setiba di RS, ia kecewa karena tidak ada penanganan serius baik dari perawat ataupun dokter rumah sakit. Tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit itu hanya memegang perut calon ibu, selebihnya tidak ada.

"Terus perawat dari RS itu berkata bahwa saat ini untuk alat inkubator tidak ada karena rusak dan mereka pun menyuruh saya dan istri agar cari RS lain," ungkapnya.

Selanjutnya disarankan ke RS Dwi Sari saja menggunakan motor, karena pihak rumah sakit mengklaim kondisi istrinya belum parah.