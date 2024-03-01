Mantan PM Kanada Brian Mulroney Meninggal pada Usia 84 Tahun

Mantan PM Kanada Brian Mulroney meninggal dunia pada usia 84 tahun (Foto: Reuters)

KANADA - Mantan Perdana Menteri (PM) Kanada Brian Mulroney, yang memimpin negara itu dari 1984 hingga 1993, meninggal dunia pada usia 84 tahun.

“Pemimpin konservatif, PM ke-18 dalam sejarah Kanada, meninggal dunia dengan damai, dikelilingi oleh keluarga,” tulis putrinya secara online, dikutip BBC.

Mulroney memimpin Kanada melewati hari-hari terakhir Perang Dingin dan menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat (AS).

BACA JUGA: Kanada Pecat 2 Ilmuwan Suami Istri karena Bocorkan Informasi Rahasia ke China

PM Justin Trudeau mengatakan dia sangat terpukul mengetahui kematiannya.

BACA JUGA: Pria Kanada Dihukum Penjara Seumur Hidup karena Bunuh Keluarga Muslim

“Dia tidak pernah berhenti bekerja untuk warga Kanada, dan dia selalu berusaha menjadikan negara ini tempat yang lebih baik untuk dijadikan rumah,” tulis Trudeau di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

“Saya tidak akan pernah melupakan wawasan yang dia bagikan kepada saya selama bertahun-tahun . Dia murah hati, tak kenal lelah, dan sangat bersemangat,” lanjutnya.

Trudeau juga meminta masyarakat untuk mengakui dan merayakan peran Mulroney dalam membangun negara modern, dinamis, dan sejahtera seperti yang kita kenal sekarang.

Canadian Broadcasting Corporation pada Kamis (29/2/2024) menggambarkan Mulroney sebagai seorang pembicara publik yang berbakat. Dia dianggap menjadi salah satu PM paling kontroversial di negara itu dan tidak takut untuk mengatasi isu-isu paling menantang pada masanya.