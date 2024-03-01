Prajurit TNI Meninggal saat Tugas Pengamanan Pleno di Kabupaten Inhu

PEKANBARU - Kabar duka berasal dari satuan TNI. Seorang anggota TNI dari Kodim 0302 Inhu, Riau, Serma Fedi Darmasyah meninggal dunia saat dalam tugas. Prajurit TNI ini meninggal saat sedang mengawal rapat pleno pada Kamis (29/2/2024).

Prajurit TNI ini meninggal saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang digelar di Dang Purnama Rengat. Diduga korban meninggal karena sakit yang dideritanya selama ini.

"Menurut rekan rekan almarhum ada riwayat sakit jantung," kata Kapolres Inhu, AKBP Dody Wirawijaya kepada MNC Portal Indonesia.

Dia menjelaskan, almarhum tidak dimakamkan di Kabupaten Inhu, tetapi akan dipulangkan ke kampung halamannya. Terkait meninggalnya almarhum saat bertugas rapat pleno, Polres Inhu memberikan tali asih kepada keluarga almarhum.

"Jenazah dibawa ke Sumatera Utara (Sumut) untuk dimakamkan di sana. Kita juga titipkan santunan yang kita titip ke Pasipers yang mengantar almarhum ke Sumut," imbuhnya.

Sementara itu, Pasi Intelijen Kodim 0302 Inhu, Kapten Hendra Darma menjelaskan bahwa Serma Fedi pagi tadi mengikuti apel rapat pleno bersama rekannya Serda Khairul Sekira pukul 09.30 WIB, Serma Fedi mengambil foto dokumentasi, dan saat itu pula korban pingsan dan terjatuh hingga bagian belakang kepala korban terbentur batu. Akibatnya peristiwa itu, korban tidak sadarkan diri.