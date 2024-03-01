Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Prajurit TNI Meninggal saat Tugas Pengamanan Pleno di Kabupaten Inhu

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |06:19 WIB
Prajurit TNI Meninggal saat Tugas Pengamanan Pleno di Kabupaten Inhu
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

PEKANBARU - Kabar duka berasal dari satuan TNI. Seorang anggota TNI dari Kodim 0302 Inhu, Riau, Serma Fedi Darmasyah meninggal dunia saat dalam tugas. Prajurit TNI ini meninggal saat sedang mengawal rapat pleno pada Kamis (29/2/2024).

Prajurit TNI ini meninggal saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang digelar di Dang Purnama Rengat. Diduga korban meninggal karena sakit yang dideritanya selama ini.

"Menurut rekan rekan almarhum ada riwayat sakit jantung," kata Kapolres Inhu, AKBP Dody Wirawijaya kepada MNC Portal Indonesia.

Dia menjelaskan, almarhum tidak dimakamkan di Kabupaten Inhu, tetapi akan dipulangkan ke kampung halamannya. Terkait meninggalnya almarhum saat bertugas rapat pleno, Polres Inhu memberikan tali asih kepada keluarga almarhum.

"Jenazah dibawa ke Sumatera Utara (Sumut) untuk dimakamkan di sana. Kita juga titipkan santunan yang kita titip ke Pasipers yang mengantar almarhum ke Sumut," imbuhnya.

Sementara itu, Pasi Intelijen Kodim 0302 Inhu, Kapten Hendra Darma menjelaskan bahwa Serma Fedi pagi tadi mengikuti apel rapat pleno bersama rekannya Serda Khairul Sekira pukul 09.30 WIB, Serma Fedi mengambil foto dokumentasi, dan saat itu pula korban pingsan dan terjatuh hingga bagian belakang kepala korban terbentur batu. Akibatnya peristiwa itu, korban tidak sadarkan diri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement