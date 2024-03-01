Gempa M4,1 Guncang Jember Jatim Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 4,1 mengguncang Jember, Jawa Timur, Jumat (1/3/2024), pagi ini.

BACA JUGA:

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 05:29 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

BACA JUGA:

"#Gempa Mag:4.1, 01-Mar-2024 05:29:10WIB, Lok:10.25LS, 113.60BT (228 km BaratDaya JEMBER-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )