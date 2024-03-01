Advertisement
HOME NEWS JATIM

Heboh! Wanita Muda Asyik Bercumbu dengan Pria di Taman Merjosari Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |14:34 WIB
Heboh! Wanita Muda Asyik Bercumbu dengan Pria di Taman Merjosari Malang
Wanita muda bercumbu di taman (Foto: Istimewa)
A
A
A

MALANG - Aksi mesum pasangan muda-mudi di Taman Merjosari, Kota Malang, bikin heboh. Kali ini aksi mesum sepasang muda-mudi itu dilakukan saat sore hari dan terekam kamera ponsel warga sekitar.

Video itu lantas menjadi perbincangan dan viral di media sosial. Tampak dari video yang beredar itu, sang laki-laki mengenakan pakaian berwarna putih, sedangkan perempuannya menggunakan pakaian berwarna hitam dan jilbab warna coklat.

Kedua muda-mudi itu nekat berciuman di saat aktivitas warga. Dari informasi yang dihimpun, kejadian mesum tersebut berlangsung pada, Kamis 29 Februari 2024 sore, di Taman Merjosari, Kota Malang.

Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat, membenarkan telah menerima informasi adanya sepasang kekasih muda-mudi yang mesum di Taman merjosari.

Tapi pihaknya belum menemukan identitas pasangan muda mudi tersebut.

"Itu siang di pinggir jalan, tidak bisa ditindak, ini soalnya pas enggak ketahuan, kalau pas ketahuan pasti dibawa ke kantor," kata Rahmat pada Jumat (1/3/2024).

Halaman:
1 2
      
