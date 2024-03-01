Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gudang Pengeringan Maggot Terbakar di Kasembon Malang, Empat Karyawan Jadi Korban

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |22:26 WIB
Gudang Pengeringan Maggot Terbakar di Kasembon Malang, Empat Karyawan Jadi Korban
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

MALANG - Kebakaran sebuah gudang di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang membuat empat orang karyawan luka bakar. Kejadian kebakaran ini terjadi di sebuah gudang di Jalan Raya Kasembon, yang menghubungkan antara Kabupaten Malang dan Kediri.

Dari informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi pukul 18.30 WIB, Jumat malam (1/3/2024) diduga akibat konsleting listrik di sebuah gudang Dusun Besuk, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang.

Kapolsek Kasembon, AKP Ma'ruf membenarkan adanya peristiwa kebakaran yang terjadi pada Jumat malam. Saat itu api tiba-tiba muncul dari gudang pengeringan usaha maggot atau belatung milik Fachri Fachrudin di lahan kosong milik Haidar. Maggot tersebut dibudidayakan di lahan kosong milik Haidar.

"Iya benar, dugaannya karena konsleting listrik, kemudian api membesar. Kebakaran sekitar jam 18.30 WIB," ucap AKP Ma'ruf, saat dikonfirmasi MPI pada Jumat malam.

