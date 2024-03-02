Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa M4,9 Sukabumi Terasa hingga Lebak, Warga: Terasa Goyang

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |18:14 WIB
Gempa M4,9 Sukabumi Terasa hingga Lebak, Warga: Terasa Goyang
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
A
A
A

LEBAK - Gempa bumi 4,9 magnitudo mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu, (2/3/2024). Goncangannya dilaporkan terasa hingga kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Gempa terjadi pukul 17.48 WIB dengan lokasi 7.55 Lintang Selatan - 106.68 Bujur Timur 64 Kilometer Tenggara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan kedalaman 28 kilometer.

BACA JUGA:

Gempa M4,9 Guncang Sukabumi Jawa Barat Sore Ini 

Amang warga Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak membenarkan dampak gempa terasa di wilayahnya. "Kerasa satu hentakan, goyang pak,"kata Amang.

Hal senada juga dikatakan Herdi warga Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Guncangan gempa terasa cukup kuat di wilayahnya.

BACA JUGA:

Gempa M3,1 Guncang Kolono Konawe Selatan 

"Wilayah Panggarangan terasa gempa, lumayan,"kata Herdi.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Sukabumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403/gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666/gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement