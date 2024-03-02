LEBAK - Gempa bumi 4,9 magnitudo mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu, (2/3/2024). Goncangannya dilaporkan terasa hingga kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Gempa terjadi pukul 17.48 WIB dengan lokasi 7.55 Lintang Selatan - 106.68 Bujur Timur 64 Kilometer Tenggara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan kedalaman 28 kilometer.
Gempa M4,9 Guncang Sukabumi Jawa Barat Sore Ini
Amang warga Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak membenarkan dampak gempa terasa di wilayahnya. "Kerasa satu hentakan, goyang pak,"kata Amang.
Hal senada juga dikatakan Herdi warga Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Guncangan gempa terasa cukup kuat di wilayahnya.
"Wilayah Panggarangan terasa gempa, lumayan,"kata Herdi.
(Qur'anul Hidayat)