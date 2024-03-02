JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,1 mengguncang Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, pukul 15.27 WIB, Sabtu (2/3/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Kasus Bullying Brutal Gemparkan Malang, Satu Pelajar Dikeroyok Sekelompok Pramuka
BMKG melaporkan, lokasi gempa di 4.33 LS, 122.65 BT dengan pusat gempa berada di darat, 5,7 Km Barat Daya Kolono, Konawe Selatan. Adapun gempa tersebut berkedalaman 5 Km.
Gempa tersebut Dirasakan (MMI) II Kendari.
(Qur'anul Hidayat)