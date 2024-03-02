Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,1 Guncang Kolono Konawe Selatan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |16:09 WIB
Gempa M3,1 Guncang Kolono Konawe Selatan
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,1 mengguncang Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, pukul 15.27 WIB, Sabtu (2/3/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BACA JUGA:

Kasus Bullying Brutal Gemparkan Malang, Satu Pelajar Dikeroyok Sekelompok Pramuka 

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 4.33 LS, 122.65 BT dengan pusat gempa berada di darat, 5,7 Km Barat Daya Kolono, Konawe Selatan. Adapun gempa tersebut berkedalaman 5 Km.

Gempa tersebut Dirasakan (MMI) II Kendari.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Konawe Selatan gempa
