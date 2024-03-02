Gempa Bumi M4,9 di Sukabumi, Warga Rasakan Guncangan Lebih Kuat Dibandingkan Kemarin

SUKABUMI - Warga yang sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah shalat Maghrib dikejutkan dengan gempa bumi yang terjadi pada Sabtu (2/3/2024) sekira pukul 17.48 WIB. Guncangan gempa yang kuat membuat panik sebagian warga Sukabumi.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa berkekuatan 4,9 magnitude terjadi di 7.55 LS - 106.68 BT atau berpusat di 64 kilometer tenggara Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman 28 kilometer dirasakan di Kabupaten dan Kota Sukabumi dan Palabuhanratu.

Salah satu warga Puri Cibeureum Permai 1, Irman Herdiman mengatakan, gempa yang terjadi hari ini, dirasakan lebih besar guncangannya dibandingkan dengan gempa yang terjadi pada Minggu (25/2/2024) kemarin.

"Saya lagi mau ambil air wudhu, tiba-tiba ada gempa bumi. Guncangannya lebih kuat, tembok rumah saya juga mengeluarkan suara gesekan seperti bunyi patahan. Tapi belum terlihat ada kerusakan," ujar Irman kepada MNC Portal Indonesia.

Sementara itu Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, Novian Rahmat mengatakan, pihaknya sudah memonitoring kejadian gempa bumi tersebut dan melakukan pengecekan di sejumlah wilayah Kota Sukabumi.

"Untuk sementara, saat ini belum ada informasi rumah dan warga yang terdampak gempa tersebut, namun kami terus monitor di lapangan sebagian dan sebagian lagi monitor lewat pesawat komunikasi di kantor, untuk memastikannya," ujar Novian Rahmat melalui sambungan telepon.

Lebih lanjut Novian Rahmat mengatakan, pihaknya masih terus bersiaga melakukan monitoring dampak dari gempa bumi tersebut, namun dirinya berharap tidak ada kejadian kerusakan yang mengakibatkan korban luka ataupun jiwa dan kehilangan harta benda.

(Khafid Mardiyansyah)