Apes! Seorang Guru Tertipu Investasi Bodong, Uang Rp80 Juta Raib

KOTA KUPANG - Seorang guru di Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi korban penipuan investasi bodong. Oknum guru itu berinisial MS (54).

Dirinya diinformasikan mengalami kehilangan uang sebesar Rp80 juta akibat penipuan berkedok investasi tersebut.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kota Kupang, Kombes Pol Aldinan RMH Manurung, mengakui telah menerima laporan terkait kejadian nahas tersebut. "Kasus ini dilaporkan oleh anak korban bernama Helda (32) di Polresta (Kupang) kemarin," ujar Kombes Manurung, Minggu (3/3/2024).

Kasusnya, demikian Kombes Manurung, secara resmi sudah masuk dalam laporan polisi nomor LP/B/195/II/2024/SPKT/Polresta Kupang Kota/Polda Nusa Tenggara Timur.

Kombes Manurung menuturkan, kasus tersebut berawal ketika korban membuka aplikasi Telegram dan didapati sebuah pesan grup berisi tawaran investasi.

Seseorang dalam grup Telegram tersebut lebih lanjut menghubungi korban dan menawarkan kepadanya investasi dengan janji keuntungan yang besar.

Mendapat tawaran menggiurkan tersebut, korban tak berpikir panjang. Sejumlah uang dalam jumlah besar langsung dikirimkannya melalui rekening pelaku.

"Tanpa curiga, MS langsung mentransfer uang sebesar Rp80 juta ke rekening orang tersebut," ujarnya.