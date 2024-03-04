Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Suara PSI di Lebak Menggelembung, Sirekap dengan C Hasil Berbeda

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |20:17 WIB
Suara PSI di Lebak Menggelembung, Sirekap dengan C Hasil Berbeda
Sirekap KPU (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

LEBAK - Kejanggalan Pemilu 2024 kembali ditemukan di Kabupaten Lebak, Banten. Utamanya dalam aplikasi resmi KPU yakni Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Bagaimana tidak, berdasarkan data dari Pemilu2024.kpu.go.id, suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelembung dan berbeda dengan data yang terdapat pada C hasil.

Di TPS 007 Desa Asem Margaluyu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak misalnya. Pada C hasil suara partai PSI kosong sedangkan pada Sirekap menjadi 41.

Hal serupa juga terjadi di TPS 009 Desa Asem Margaluyu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Pada C hasil suara partai PSI memperoleh satu suara sedangkan pada Sirekap menjadi 49.

Komisioner PPK Cibadak Divisi Data, Isadul Umam, mengatakan bahwa data yang ada pada real count website KPU tersebut tidaklah akurat. "Itu tidak jadi patokan utama juga, karena memang berbeda dengan hasil kita. Itu bisa saja eror atau bug sistem," kata Umam, Minggu (3/3/2024).

Ia menjelaskan, data yang akan digunakan mulai dari KPU tingkat Kabupaten,Provinsi hingga RI akan menggunakan data D Hasil atau hasil yang telah ditetapkan di Kecamatan.

Halaman:
1 2
      
