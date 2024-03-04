Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Desak KPU Sahkan Hasil Pemilu 2024, Warga Muratara Demo Bakar Ban di Jalinsum

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |01:57 WIB
Desak KPU Sahkan Hasil Pemilu 2024, Warga Muratara Demo Bakar Ban di Jalinsum
Massa demo bakar ban di Jalinsum Simpang 4 KBM, Muratara (Foto: MPI/Era)
A
A
A

MURATARA - Sejumlah warga berunjuk rasa di di Simpang 4 KBM, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, Minggu (3/3/2024), menuntut KPU setempat segera mengesahkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Dalam aksinya, massa membakar ban mobil bekas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang menghubungkan Sumsel dengan Jambi.

Dua pekan lalu, mereka sempat memblokade Jalinsum di depan kantor Camat Karang Jaya saat menuntut pencoblosan ulang.

 BACA JUGA:

Kali ini, massa membakar ban tersebut masih di tepi Jalinsum, namun mengancam akan menggeser ke tengah sekaligus memblokir jalan raya nasional itu.

"Ban sudah kami bakar, asapnya lumayan besar itu, kalau mau coba kami geser silakan dicoba," teriak salah seorang warga di tengah kerumunan massa.

Mereka menuntut agar KPU Muratara segera mengetok palu mengesahkan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
