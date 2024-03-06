Pengadilan Internasional Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Komandan Rusia Atas Dugaan Kejahatan Perang di Ukraina

RUSIA – Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap komandan tinggi Rusia atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Sergei Kobylash dan Viktor Sokolov, seorang letnan jenderal angkatan darat dan laksamana angkatan laut, adalah dua orang yang disebutkan oleh ICC.

Ini adalah surat perintah putaran kedua bagi pejabat Rusia terkait perang di Ukraina.

Yang pertama adalah untuk Presiden Vladimir Putin dan utusan hak-hak anak-anaknya.

Rusia tidak mengakui ICC, sehingga kecil kemungkinan mereka akan dideportasi untuk menghadapi dakwaan.

ICC mengatakan surat perintah penangkapan terbaru ini diberikan karena adanya alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa kedua tersangka bertanggung jawab atas serangan rudal yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando mereka terhadap infrastruktur listrik Ukraina.

Dugaan kejahatan tersebut terjadi antara Oktober 2022 dan Maret 2023.

Pengadilan mengatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan kerugian bagi warga sipil yang jelas-jelas berlebihan.