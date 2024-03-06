Presiden Ukraina Sambut Baik Keputusan ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Komandan Rusia

Presiden Ukraina sambut baik keputusan ICC keluarkan surat perintah penangkapan Komandan Rusia (Foto: Reuters)

UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik surat perintah baru yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait penangkapan komandan tinggi Rusia atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Sergei Kobylash dan Viktor Sokolov, seorang letnan jenderal angkatan darat dan laksamana angkatan laut, adalah dua orang yang disebutkan oleh ICC. Ini adalah surat perintah putaran kedua bagi pejabat Rusia terkait perang di Ukraina.

BACA JUGA: Pengadilan Internasional Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Komandan Rusia Atas Dugaan Kejahatan Perang di Ukraina

ICC mengatakan surat perintah penangkapan terbaru ini diberikan karena adanya alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa kedua tersangka bertanggung jawab atas serangan rudal yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando mereka terhadap infrastruktur listrik Ukraina.

BACA JUGA: Mantan Presiden Medvedev Sebut Ukraina Adalah Bagian Rusia dan Wilayah Bersejarah Perlu Pulang

“Setiap komandan Rusia yang memerintahkan serangan terhadap warga sipil Ukraina dan infrastruktur penting harus tahu bahwa keadilan akan ditegakkan,” tulis Zelensky di media sosial.

“Setiap pelaku kejahatan tersebut harus tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban,” lanjutnya.

Dugaan kejahatan tersebut terjadi antara Oktober 2022 dan Maret 2023.

Pengadilan mengatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan kerugian bagi warga sipil yang jelas-jelas berlebihan.