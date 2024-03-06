Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tokoh Muda Baduy Sambut Kedatangan Presiden Jokowi di Australia

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |05:04 WIB
Tokoh Muda Baduy Sambut Kedatangan Presiden Jokowi di Australia
Presiden Jokowi tanda tangani piagam Paguyuban Warga Banten di Melbourne (Foto: Istimewa)
A
A
A

MELBOURNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama delegasi terbatas tiba di Bandara Udara Melbourne Jet Base, Australia, Senin 4 Maret 2024, sekira pukul 20.45 waktu setempat.

Dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, tampak menyambut kedatangan Kepala Negara di bawah tangga pesawat adalah Asisten Menteri untuk Perdana Menteri Australia Patrick Gorman, Duta Besar Republik Indonesia di Canberra Siswo Pramono, dan Atase Pertahanan RI di Canbera Laksma TNI Yusliandi Ginting, serta Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams.

Tampak menyambut kedatangan Presiden Jokowi di hotel yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga disambut oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di Melbourne yang antusias diiringi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya disekitar pelataran hotel.

Ditengah-tengah kemeriahan hadir pula perwakilan dari intelektual muda Banten yang berkesempatan untuk menyambut Presiden Jokowi yaitu Abbadi Said Thalib lengkap dengan pakaian adat suku Baduy yang merupakan salah satu ciri khas Banten.

Jokowi pun menandatangangi piagam perdana terbentuknya Paguyuban Warga Banten di Melbourne, Australia.

Dalam keterangan tertulisnya Abbadi pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI karena telah mendukung pembentukan paguyuban warga Banten di Australia.

"Saya berterima kasih kepada Pak Presiden RI yang telah mendukung pembentukan paguyuban warga Banten di Australia ini dengan menyempatkan waktu untuk menandatangani piagam pembentukan perdana ini,” ucap Abbadi.

