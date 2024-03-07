Motor dan Truk Adu Banteng di Kolaka, Satu Pelajar Tewas Mengenaskan

KOLAKA - Dua orang pengendara motor yang saling berboncengan terlibat kecelakaan maut dengan mobil truk bermuatan pasir di Desa Oneha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Rabu 6 Maret 2024. Satu orang dilaporkan tewas di tempat kejadian.

Kapolsek Watubangga, Ipda Rusdianto menjelaskan, korban tewas merupakan seorang pelajar bernama Muh Saki (15) warga Lingkungan III, Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kolaka. Ia dibonceng rekannya bernama Andika (14) menggunakan motor Honda Revo dengan Nomor Polisi (Nopol) DT 6483 DF.

"Kecelakaan tepatnya di jalur menikung, dan kedua kendaraan melaju dari arah yang saling berlawanan," ujarnya, Kamis (7/3/2024).

Adapun identitas sopir bernama Ambo Rappe (45), warga Desa Palewai, Kecamatan Tanggetada. Ia mengemudi truk Mitsubishi Colt Disel Canter kuning Nopol DD 8715 MJ. Diterangkan, kejadian berlangsung sekitar pukul 17.30 Wita. Sang sopir sempat kabur mengamankan diri karena takut diamuk massa.