Diduga Bebaskan Maling Motor, Polsek Kalirejo Dikepung Warga

LAMPUNG TENGAH - Sebuah video menunjukkan puluhan warga menggeruduk Polsek Kalirejo, Polres Lampung Tengah beredar viral di media sosial. Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat puluhan warga tersebut mengepung kantor polisi. Selain itu, terdengar teriakan warga yang menyampaikan protesnya.

Diketahui peristiwa itu terjadi pada Selasa (5/3/2024) sekitar pukul 23.30 WIB. Peristiwa itu dipicu warga yang mendapatkan informasi bahwa Polsek Kalirejo telah memulangkan pelaku pencurian.

Sebelumnya, Polsek Kalirejo telah mengamankan pasangan suami istri yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor berinisial YD (22) dan NR (20). Kedua pelaku curanmor tersebut diamankan warga Sendang Agung sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Kalirejo pada Senin (4/3).

Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Nikolas Bagas Yudhi mengatakan, kasus pencurian tersebut saat ini telah ditangani oleh Satreskrim Polres Lampung Tengah.

"Proses penyidikan tetap berjalan. Kini kasusnya diambil alih Satreskrim Polres Lampung Tengah, untuk mempercepat penyidikan," ujar Bagas.