Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Bebaskan Maling Motor, Polsek Kalirejo Dikepung Warga

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |16:49 WIB
Diduga Bebaskan Maling Motor, Polsek Kalirejo Dikepung Warga
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Sebuah video menunjukkan puluhan warga menggeruduk Polsek Kalirejo, Polres Lampung Tengah beredar viral di media sosial. Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat puluhan warga tersebut mengepung kantor polisi. Selain itu, terdengar teriakan warga yang menyampaikan protesnya.

Diketahui peristiwa itu terjadi pada Selasa (5/3/2024) sekitar pukul 23.30 WIB. Peristiwa itu dipicu warga yang mendapatkan informasi bahwa Polsek Kalirejo telah memulangkan pelaku pencurian.

Sebelumnya, Polsek Kalirejo telah mengamankan pasangan suami istri yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor berinisial YD (22) dan NR (20). Kedua pelaku curanmor tersebut diamankan warga Sendang Agung sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Kalirejo pada Senin (4/3).

Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Nikolas Bagas Yudhi mengatakan, kasus pencurian tersebut saat ini telah ditangani oleh Satreskrim Polres Lampung Tengah.

"Proses penyidikan tetap berjalan. Kini kasusnya diambil alih Satreskrim Polres Lampung Tengah, untuk mempercepat penyidikan," ujar Bagas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342//penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188292//maling_di_karnaval_ancol-oqLX_large.jpg
Komplotan Maling Beraksi di Konser Ancol, 5 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205//pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187//penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168//pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement