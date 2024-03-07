Hilang saat Gembala Ternak, Warga Belu Ditemukan Tewas Terseret Banjir

BELU - Warga Kabupaten Belu, Gaspar Berek Kehik (70), ditemukan tergeletak tak bernyawa di tengah sungai usai dilaporkan hilang saat menggembala ternak.

Korban diduga tewas terseret banjir.

Pria lanjut usia asal Desa Derok Faturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut berhasil ditemukan Tim SAR Gabungan pada Kamis (7/3/2024), pukul 11.30 WITA.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Kupang I Putu Sudayan mengatakan, korban sudah tak bernyawa itu ditemukan pada jarak 40 km dari titik diduga korban mulai terseret banjir.

"Setelah ditemukan oleh tim, korban langsung dievakuasi dan dibawa menuju RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Atambua, Kabupaten Belu," ungkap Sudayan, Kamis (7/3/2024).

Sudayan menuturkan, korban diinformasikan hilang usai tak kunjung pulang dari perjalanan menggembala ternak peliharaannya di wilayah pinggiran sungai di Desa Derok Faturene, Selasa 5 Maret 2024.

Mendapat informasi tersebut, demikian Sudayan, pihak Tim SAR Gabungan langsung mengambil tindakan untuk langsung melakukan pencarian pada titik diduga lokasi almarhum menghilang.

"Proses pencarian hari pertama, Tim SAR Gabungan belum berhasil menemukan korban," tuturnya.

Pencarian, kata dia, kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya, sejak pukul 06.00 WITA. Kali ini pencarian dilakukan dalam 2 unit pencarian atau SRU (Search and Rescue Unit), yakni SRU Air dan SRU Darat.

SRU Air melaksanakan pencarian dengan menyusuri aliran sungai, sedangkan SRU Darat melaksanakan pencarian di sekitar Jembatan Sadik menuju ke Kelurahan Fatubenau.