715 Rumah di Enam Kecamatan Kota Kendari Terendam Banjir, BNPB: 1 Korban Meninggal

JAKARTA - Banjir hebat melanda enam kecamatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin 4 Maret 2023, dipicu hujan dengan intensitas tinggi bersamaan pasang air laut dan luapan Kali Lasolo.

"Pusat pengendalian operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan pada Kamis (7/3) Wilayah terdampak meliputi 11 kelurahan di 6 Kecamatan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Kamis (7/3/2024).

"Kelurahan Lahundape di Kecamatan Kendari Barat, Kelurahan Korumba di Kecamatan Mandonga, Kelurahan Punggolaka di Kecamatan Puuwatu, kelurahan Kadia, Bende, Pondabea, kelurahan Anaiwoi di Kecamatan Kadia, kelurahan Anawai, Wua-wua, Bonggoeya di Kecamatan Wua-wua dan kelurahan Anggoeya di kecamatan Poasia. Dampak banjir yang paling parah terjadi di Kelurahan Sodhoa, Kecamatan Kendari Barat, dan di daerah Lasolo," tambahnya.

Abdul menyebut ratusan kepala keluarga (KK) dan rumah tinggal terdampak dan satu korban meninggal dunia.

"Pascabencana banjir menyebabkan 715 KK terdampak dan 1 Jiwa MD (meninggal dunia), sedangkan kerugian materil sebanyak 715 unit rumah terendam dan 1 Unit Kantor Lurah terdampak," ujarnya.

Abdul mengayakan upaya penanganan banjir BPBD Kota Kendari berkoordinasi dengan pemerintahan setempat dan melakukan pendataan dan melakukan pembersihan rumah warga yang terdampak banjir bersama Damkar Kota Kendari, Balai Wilayah Sungai dan Masyarakat.

"BNPB mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi kejadian banjir serupa, dengan menjaga lingkungan, dan membuat alternatif serapan air," tuturnya.