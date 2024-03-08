Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir di Tolinggua Gorontalo Utara Mulai Surut, Sebanyak 8.228 Jiwa Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |15:52 WIB
Banjir di Tolinggua Gorontalo Utara Mulai Surut, Sebanyak 8.228 Jiwa Terdampak
Banjir rendam Tolinggua (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Genangan banjir di sembilan desa di Kecamatan Tolinggua, Kabupaten Gorontalo Utara, Sulawesi Utara berangsur surut pada Jumat (8/3/2024).

Sebelumnya dilaporkan, banjir menggenangi Desa Tolinggua, Tollinggula Pantai, Ilomangga, Molangga, Tolinggula Tengah, Tilite Jaya, Tolinggula Ulu, Ilotunggula, Limbato, dan Desa Papualangi pada Kamis 7 Maret 2024.

Berdasarkan keterangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo Utara, Sumitro Datungsolang genangan air yang semula mencapai ketinggian 150 cm, berangsur surut di beberapa wilayah desa terdampak.

“Air sudah surut mulai tadi malam dan warga tetap berada di rumah,” terang Sumitro dalam keterangan resminya.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa terdampak banjir sebanyak 8.228 jiwa. Sementara itu kerugian materil tercatat 2.764 unit rumah terdampak, satu unit rumah di antaranya rusak berat.

“Pagi ini ada laporan masuk bahwa ada satu rumah roboh akibat banjir di Desa Ilomangga, Kecamatan Tolinggula,” tambah Sumitro.

Halaman:
1 2
      
