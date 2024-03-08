Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Polda Kaltara Benarkan Pesawat Smart Air Jatuh di Nunukan

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |19:17 WIB
Polda Kaltara Benarkan Pesawat Smart Air Jatuh di Nunukan
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air hilang kontak usai lepas landas pada Jumat (8/3/2024) pukul 08.25 Wita.

Diduga, pesawat jatuh di sekitar Tarakan, Kalimantan Utara. Kabid Humas Polda Kalimantan Utara Kombes Pol Budi Rachmat pun membenarkan informasi tersebut.

"Info dari Kapolres Nunukan, benar ada pesawat terbang Smart Air jatuh dan tim dari Polsek Krayan Selatan dari tadi siang sudah meluncur ke lokasi yang diduga jatuh," katanya kepada MNC Portal, Jumat (8/3/2024) malam.

Budi Rachmat mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi terbaru dari tim di lapangan.

"Update terbaru masih menunggu laporan sehubungan sinyal hp terbatas," katanya.

Budi mengatakan, satu pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air dilaporkan hilang kontak setelah lepas landas dari Bandara Internasional Juwata Tarakan, Kalimantan Utara.

"Pesawat itu lepas landas pada Jumat (8/3/2024) pukul 08.25 Wita dengan tujuan Binuang, Krayan, Nunukan, perkiraan tiba pada pukul 09.25 Wita," katanya.

