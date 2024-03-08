Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

NTT Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, BMKG: Berpotensi Landa 22 Kabupaten

Ponsius Econg , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |20:54 WIB
NTT Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, BMKG: Berpotensi Landa 22 Kabupaten
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

KUPANG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca ekstrem mengintai seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) selama sepekan ke depan, Jumat 8 Maret 2024 hingga Kamis 14 Maret 2024.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II El Tari Kupang, Sti Nenot'ek, mengingatkan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat di 22 kabupaten agar dapat mengantisipasi dampak buruk yang bisa terjadi.

"Diharapkan masyarakat tidak panik dan lebih mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem," ungkap Nenot'ek dalam keterangannya, Kamis (7/3/2024).

Cuaca ekstrem ini, jelasnya, dipicu oleh sirkulasi siklonik (pusaran angin masuk) di Barat Daya Australia, yang kemudian membentuk daerah perlambatan, pertemuan, dan belokan angin di wilayah NTT.

Faktor lain, adanya dinamika atmosfer yang didukung dengan aktifnya Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Equatorial Rossby, hangatnya suhu permukaan laut dan kelembaban cukup basah di tiap lapisan atmosfer.

Kondisi ini berdampak pada tersedia cukup signifikannya pasokan uap air di wilayah NTT, sehingga mendukung terjadinya peningkatan pertumbuhan awan hujan yang cukup intensif.

"Sehingga menyebabkan wilayah NTT berpotensi hujan sedang hingga sangat lebat, bahkan hujan ekstrem yang disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat," terangnya.

1 2
      
