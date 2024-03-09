AS Bakal Kirim Bantuan Lebih Banyak ke Gaza

AS bakal kirim bantuan lebih banyak ke Gaza, Palestina. (Arise TV)

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) melakukan penerjunan bantuan keempat ke Gaza, Palestina pada Jumat (8/3/2024), kata seorang pejabat AS. Bantuan diberikan di tengah bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di wilayah kantong pantai yang padat penduduk tersebut.

Serangan Israel di Gaza, yang didukung Amerika Serikat, menyebabkan sebagian besar dari 2,3 juta penduduk di wilayah tersebut mengungsi. Mereka kekurangan makanan, air, dan obat-obatan.

Melansir Reuters, Sabtu (9/3/2024), pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama, tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang serangan udara tersebut, termasuk lokasi atau jumlah makanan yang dikirimkan.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan militer AS akan membangun pelabuhan di Gaza untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut melalui laut.

BACA JUGA: Hamas Tinggalkan Perundingan Gencatan Senjata Gaza Tanpa Hasil Kesepakatan

Pelabuhan sementara ini akan meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan ke Palestina sebanyak ratusan truk tambahan per hari. Namun, hal itu tidak akan mencakup pasukan AS yang berada di Gaza.

Pembangunan pelabuhan tersebut akan memakan waktu beberapa minggu. Pelabuhan itu dapat menerima kapal-kapal besar yang membawa makanan, obat-obatan, dan tempat penampungan sementara.