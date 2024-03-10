Kembali Erupsi, Gunung Semeru Muntahkan Asap Kelabu

LUMAJANG - Gunung Semeru kembali alami erupsi dengan memuntahkan kolom asap letusan mencapai 1.000 meter dari puncak. Asap letusan berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong mengarah ke sisi timur laut.

Hingga saat ini, status gunung tertinggi di Pulau Jawa ini masih berada di level 3 atau Siaga. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih cukup tinggi.

Berdasarkan data periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru dalam 12 jam terakhir, mulai pukul 06.00 hingga pukul 18.00 WIB, seismograf merekam terjadi 49 kali gempa letusan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi peringatan dini yang disampaikan petugas BPBD maupun PVMBG.

BPBD Lumajang juga telah menyiagakan personel di pos pantau curah kobokan untuk memantau aktivitas vulkanik Gunung Semeru selama 24 jam dan memberikan informasi sekecil apapun kepada masyarakat.

(Arief Setyadi )