HOME NEWS JATIM

Kembali Erupsi, Gunung Semeru Muntahkan Asap Kelabu

Yayan Nugroho , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |06:58 WIB
Kembali Erupsi, Gunung Semeru Muntahkan Asap Kelabu
Erupsi Gunung Semeru (Foto: PVMBG/Yayan Nugroho)
LUMAJANG - Gunung Semeru kembali alami erupsi dengan memuntahkan kolom asap letusan mencapai 1.000 meter dari puncak. Asap letusan berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong mengarah ke sisi timur laut.

Hingga saat ini, status gunung tertinggi di Pulau Jawa ini masih berada di level 3 atau Siaga. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih cukup tinggi.

Berdasarkan data periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru dalam 12 jam terakhir, mulai pukul 06.00 hingga pukul 18.00 WIB, seismograf merekam terjadi 49 kali gempa letusan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi peringatan dini yang disampaikan petugas BPBD maupun PVMBG.

BPBD Lumajang juga telah menyiagakan personel di pos pantau curah kobokan untuk memantau aktivitas vulkanik Gunung Semeru selama 24 jam dan memberikan informasi sekecil apapun kepada masyarakat.

(Arief Setyadi )

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191098/gunung_semeru_erupsi-fCid_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190805/gunung_semeru-tEjx_large.jpg
Waspada, Gunung Semeru Erupsi Belasan Kali sejak Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189130/gunung_semeru_erupsi-1nPQ_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik hingga 1.100 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984/perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184716/semeru-I496_large.jpg
178 Pendaki dan Tim Kementerian Pariwisata Terjebak di Ranu Kumbolo saat Semeru Meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184715/lava-Mdah_large.jpg
Berbahaya dan Mengerikan, Warga Nekat Dekati Tumpukan Lava Gunung Semeru
