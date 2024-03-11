Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Akui Bertemu Megawati, Mahfud MD Bilang Dapat Dorongan Soal Hak Angket dan Gugatan ke MK

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |16:02 WIB
Akui Bertemu Megawati, Mahfud MD Bilang Dapat Dorongan Soal Hak Angket dan Gugatan ke MK
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD
A
A
A

BANTUL - Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD mengaku dirinya telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan sejumlah tokoh masyarakat, pada Jumat 1 Maret 2024.

Hal itu disampaikan Mahfud saat ditemui awak media di acara makan siang bersama Ganjar Pranowo di rumah seniman Butet Kartaredjasa, di Kasihan, Bantul, Senin (11/03/2024).

"Hari Jumat saya bertemu dengan Bu Mega bersama 16 tokoh masyarakat, ada Pak Hasto juga," kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa dalam pertemuan itu salah satu yang dibahas, adalah wacana pengajuan hak angket dan gugatan ke MK terkait hasil Pemilu 2024 ini. Mahfud menyebut Megawati turut mendorong TPN untuk menempuh kedua cara tersebut.

"Urusan angket dan hukum ke MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh," lanjutnya.

Hanya saja, Mahfud mengatakan bahwa Megawati belum secara gamblang dukungannya itu apakah untuk menggunakan jalur hukum melalui gugatan ke MK atau penggunaan hak angket di DPR RI.

Halaman:
1 2
      
