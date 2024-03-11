Ganjar dan Mahfud Sambangi Rumah Butet di Bantul, Ini yang Dibahas

BANTUL - Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertamu di kediaman Butet Kartaredjasa di Dusun Kembaran, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Bantul, Senin (11/03/2024). Agenda keduanya adalah makan siang bersama dengan Butet dan sejumlah seniman di Yogyakarta.

Pantauan di lokasi, Mahfud MD dan rombongan terlebih dahulu tiba sekitar pukul 11.40. Mahfud langsung disambut oleh Butet dan para seniman di halaman depan rumah.

Setengah jam setelahnya, giliran rombongan Ganjar Pranowo yang tampak hadir di rumah Butet. Ganjar datang dengan mengenakan kemeja hitam berpadu dengan celana jeans biru tua.

Dalam agenda makan siang ini, Butet banyak menyajikan makanan tradisional dan sate-satean. Mulai dari sate ayam, tongseng ndaskilung kambing, iwak kali, dan beragam sayuran.