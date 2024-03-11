Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ganjar dan Mahfud Sambangi Rumah Butet di Bantul, Ini yang Dibahas

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |13:56 WIB
Ganjar dan Mahfud Sambangi Rumah Butet di Bantul, Ini yang Dibahas
Ganjar dan Mahfud dir rumah Butet Kartaradjasa (foto: dok ist)
A
A
A

BANTUL - Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertamu di kediaman Butet Kartaredjasa di Dusun Kembaran, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Bantul, Senin (11/03/2024). Agenda keduanya adalah makan siang bersama dengan Butet dan sejumlah seniman di Yogyakarta.

Pantauan di lokasi, Mahfud MD dan rombongan terlebih dahulu tiba sekitar pukul 11.40. Mahfud langsung disambut oleh Butet dan para seniman di halaman depan rumah.

Setengah jam setelahnya, giliran rombongan Ganjar Pranowo yang tampak hadir di rumah Butet. Ganjar datang dengan mengenakan kemeja hitam berpadu dengan celana jeans biru tua.

Dalam agenda makan siang ini, Butet banyak menyajikan makanan tradisional dan sate-satean. Mulai dari sate ayam, tongseng ndaskilung kambing, iwak kali, dan beragam sayuran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184646//prabowo-kznO_large.jpg
Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement