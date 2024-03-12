Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rumah Nelayan di Lebak Ambruk Diterjang Banjir Rob, Satu Keluarga Mengungsi

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |17:09 WIB
Rumah Nelayan di Lebak Ambruk Diterjang Banjir Rob, Satu Keluarga Mengungsi
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

LEBAK - Gelombang Rob melanda wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan, Provinsi Banten, Selasa (12/3/2024). Satu rumah warga dilaporkan rusak.

Adalah milik Ago Adhani warga Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Rumahnya tergerus gelombang rob yang saat ini terus mengalami kenaikan.

Rumah milik nelayan itu memang berada 50 Meter di bibir sungai dan 700 meter di pesisir pantai. Gelombang rob terus menggerus pondasi rumah sejak 8 Maret 2024 sehingga kondisinya tidak bisa lagi ditempati. Barang berharga pun terpaksa diungsikan.

"Iya satu rumah milik nelayan atas nama Pak Ago rusak tergerus banjir rob. Sekarang korban mengungsi ke tetangganya," kata Ketua Nelayan Bayah, Agus Basri saat dihubungi, Selasa (12/3/2024).

Lebak BMKG gelombang tinggi
