HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Fakta Dermaga Gaza yang akan Dibangun Amerika Serikat

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |17:05 WIB
3 Fakta Dermaga Gaza yang akan Dibangun Amerika Serikat
3 fakta dermaga Gaza yang akan dibangun Amerika Serikat (Foto: US Central Command)
A
A
A

GAZA - Pasukan Amerika Serikat (AS) sedang membangun dermaga sementara di lepas pantai Gaza untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Hal ini diumumkan Presiden AS Joe Biden dalam pidato kenegaraannya sekaligus memperingatkan bencana kelaparan yang meluas di antara 2,3 juta warga Palestina di wilayah tersebut.

"Hampir dua juta Warga Palestina dibom atau terpaksa mengungsi, rumah mereka hancur, lingkungan hancur, kota hancur, keluarga tanpa makanan, air, obat-obatan. Ini memilukan,” kata Biden, mengumumkan bahwa Amerika Serikat memimpin respons kemanusiaan.

Mengutip The Guardian, Gedung Putih menjelaskan bahwa keputusan untuk membuka jalur laut untuk bantuan ke Gaza berasal dari rasa frustasi terhadap apa yang dilihat Washington sebagai hambatan Israel terhadap pengiriman bantuan skala besar melalui darat.

Namun, sistem ini akan memakan waktu beberapa minggu untuk diterapkan, yang menimbulkan risiko bahwa bantuan yang diberikan terlalu sedikit dan terlambat.

Meskipun para ahli bantuan melihat langkah ini sebagai langkah positif ke arah yang benar, mereka mengatakan hal itu kurang efektif untuk menyalurkan bantuan ke Gaza dibandingkan cara AS menggunakan pengaruhnya untuk membuat pemerintahan Benjamin Netanyahu membuka lebih banyak lahan untuk kegiatan bantuan kemanusiaan.

Dermaga sementara sedang dibangun oleh insinyur militer AS yang beroperasi dari kapal di lepas pantai pelabuhan tua Kota Gaza di daerah Rimal, kata sumber bantuan.

Pasukan AS tidak harus pergi ke darat, tetapi dapat membangun dermaga terapung dari kapal lepas pantai, menurut pejabat AS. Pengiriman bantuan akan dikirim dari pelabuhan Larnaca di Siprus, yang akan menjadi pusat bantuan utama.

