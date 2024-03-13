Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ucapkan Selamat Ramadhan, Blinken Soroti Konflik Uighur hingga Penderitaan Umat Muslim di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |19:46 WIB
Ucapkan Selamat Ramadhan, Blinken Soroti Konflik Uighur hingga Penderitaan Umat Muslim di Gaza
Menlu AS beri ucapan selamat Ramadhan kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia (Foto: EPA)
NEW YORK - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Anthony J. Blinken memberikan ucapan selamat Ramadhan atau Ramadan Kareem kepada lebih dari 1,8 miliar umat Muslim di seluruh dunia.

Blinken menekankan, tahun ini, bulan puasa yang damai datang di tengah konflik dan penderitaan yang dialami banyak komunitas Muslim, termasuk warga Uighur di Xinjiang, warga Rohingya di Burma dan Bangladesh, serta warga Palestina di Gaza.

Menurut dia, penderitaan ini sangat dirasakan oleh umat Muslim di seluruh dunia, sehingga tahun ini Ramadan terasa berbeda. Termasuk situasi kemanusiaan di Gaza yang sangat memilukan.

“Saat kami menyalurkan bantuan tambahan ke Gaza, kami juga akan terus bekerja tanpa henti untuk mewujudkan gencatan senjata segera dan berkelanjutan setidaknya selama enam minggu sebagai bagian dari kesepakatan pembebasan sandera,” terangnya dalam siaran pers yang diterima Okezone.

“Kami juga akan terus mengupayakan solusi dua negara untuk memastikan warga Palestina dan Israel mendapatkan kebebasan, martabat, keamanan, dan kemakmuran yang setara. Perdamaian itu dapat dimungkinkan, perlu, dan mendesak,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan banyak warga Amerika, termasuk diplomat AS, juga akan merayakan Ramadan tahun ini.

