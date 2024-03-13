Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 13 Maret: Perang Badar

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |03:04 WIB
Peristiwa 13 Maret: Perang Badar
Ilustrasi (Foto : Istimewa)
A
A
A

SEDERET peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 13 Maret. Salah satu adalah meletusnya Perang Badar.

Berikut peristiwa bersejarah yang terjadi pada 13 Maret, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

624 - Perang Badar: pertempuran kunci antara pasukan muslim pimpinan Muhammad melawan suku Quraisy dari Makkah. Pasukan muslim meraih kemenangan yang menjadi titik balik kemenangan Islam, yang terjadi di wilayah Hijaz, Jazirah Arab bagian barat

1591 - Pertempuran Tondibi: Di Mali, pasukan Dinasti Saadi dari Maroko pimpinan Judar Pasha, yang kalah dalam jumlah 1 banding 5, mengalahkan pasukan Kekaisaran Songhai.

1781 - William Herschel menemukan Planet Uranus

1930 - Berita penemuan Pluto dikirim dengan telegraf ke Harvard College Observatory

1933 - Depresi Besar: Bank-bank di Amerika Serikat mulai buka kembali sesuai mandat Presiden AS Franklin D. Roosevelt tentang "bank holiday"

1938 - World News Roundup ditayangkan perdana di CBS Radio di Amerika Serikat

1940 - Berakhirnya perang musim dingin antara Rusia dan Finlandia

1969 - Program Apollo: Apollo 9 kembali dengan selamat ke Bumi setelah menguji Modul Bulan (Lunar Module)

1979 - Gerakan Permata Baru (New Jewel Movement), dipimpin oleh Maurice Bishop, menyingkirkan Perdana Menteri Eric Gairy dalam kudeta nyaris tak berdarah di Grenada

1984 - Jaksa Agung RI melarang kepercayaan "Children of God"

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683/palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement