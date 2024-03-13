Peristiwa 13 Maret: Perang Badar

SEDERET peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 13 Maret. Salah satu adalah meletusnya Perang Badar.

Berikut peristiwa bersejarah yang terjadi pada 13 Maret, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

624 - Perang Badar: pertempuran kunci antara pasukan muslim pimpinan Muhammad melawan suku Quraisy dari Makkah. Pasukan muslim meraih kemenangan yang menjadi titik balik kemenangan Islam, yang terjadi di wilayah Hijaz, Jazirah Arab bagian barat

1591 - Pertempuran Tondibi: Di Mali, pasukan Dinasti Saadi dari Maroko pimpinan Judar Pasha, yang kalah dalam jumlah 1 banding 5, mengalahkan pasukan Kekaisaran Songhai.

1781 - William Herschel menemukan Planet Uranus

1930 - Berita penemuan Pluto dikirim dengan telegraf ke Harvard College Observatory

1933 - Depresi Besar: Bank-bank di Amerika Serikat mulai buka kembali sesuai mandat Presiden AS Franklin D. Roosevelt tentang "bank holiday"

1938 - World News Roundup ditayangkan perdana di CBS Radio di Amerika Serikat

1940 - Berakhirnya perang musim dingin antara Rusia dan Finlandia

1969 - Program Apollo: Apollo 9 kembali dengan selamat ke Bumi setelah menguji Modul Bulan (Lunar Module)

1979 - Gerakan Permata Baru (New Jewel Movement), dipimpin oleh Maurice Bishop, menyingkirkan Perdana Menteri Eric Gairy dalam kudeta nyaris tak berdarah di Grenada

1984 - Jaksa Agung RI melarang kepercayaan "Children of God"