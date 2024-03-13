Satu Korban Banjir Bandang Pesisir Selatan Ditemukan Tersangkut di Batang Kelapa

PADANG - Hari keenam pascabanjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, satu jenazah sebagai korban banjir bandang ditemukan Tim SAR Gabungan di Kampung Tanah Galah Koto Pulai, Kenagarian Barung Barung Belantai Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan.

Kapolres Pesisir Selatan AKBP Nurhadiansyah membenarkan penemuan jenazah korban banjir bandang tersebut, penemuan tersebut sekira sekira pukul 16.05 WIB.

“Dari laporan anggota di lapangan, mayat tersebut awalnya dilihat oleh masyarakat di pinggir sungai. Mendapat laporan tersebut personil Basarnas dan personil Sat Samapta bersama-sama mengevakuasi mayat dari lokasi ke pinggir jalan dan kemudian di bawa ke RSUD M Zen,” ujarnya, Selasa (12/3/2024).

Namun kata Kapolres, korban tersebut belum diketahui namanya, namun jenis kelamin adalah laki-laki. “Saat ini masih melakukan identifikasi untuk mengetahui nama korban dan keluarganya,” ujarnya.

Sementara Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik menambahkan korban tersebut tersangkut di batang pohon kelapa. Korban ditemukan sejauh 9,5 kilometer dari titik awal longsor atau diduga tempat awal kejadian.

"Korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan terhimpit batang pohon kelapa dalam kondisi meninggal dunia sekitar 9,5 Kilometer ke arah hilir dari lokasi kejadian pada Rabu (7/3). Selanjutnya dievakuasi ke RSUD Painan untuk identifikasi lebih lanjut," ujarnya.