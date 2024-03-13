Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satu Korban Banjir Bandang Pesisir Selatan Ditemukan Tersangkut di Batang Kelapa

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |02:19 WIB
Satu Korban Banjir Bandang Pesisir Selatan Ditemukan Tersangkut di Batang Kelapa
Tim SAR temukan seorang korban banjir bandang di Sumbar
A
A
A

PADANG - Hari keenam pascabanjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, satu jenazah sebagai korban banjir bandang ditemukan Tim SAR Gabungan di Kampung Tanah Galah Koto Pulai, Kenagarian Barung Barung Belantai Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan.

Kapolres Pesisir Selatan AKBP Nurhadiansyah membenarkan penemuan jenazah korban banjir bandang tersebut, penemuan tersebut sekira sekira pukul 16.05 WIB.

“Dari laporan anggota di lapangan, mayat tersebut awalnya dilihat oleh masyarakat di pinggir sungai. Mendapat laporan tersebut personil Basarnas dan personil Sat Samapta bersama-sama mengevakuasi mayat dari lokasi ke pinggir jalan dan kemudian di bawa ke RSUD M Zen,” ujarnya, Selasa (12/3/2024).

Namun kata Kapolres, korban tersebut belum diketahui namanya, namun jenis kelamin adalah laki-laki. “Saat ini masih melakukan identifikasi untuk mengetahui nama korban dan keluarganya,” ujarnya.

Sementara Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik menambahkan korban tersebut tersangkut di batang pohon kelapa. Korban ditemukan sejauh 9,5 kilometer dari titik awal longsor atau diduga tempat awal kejadian.

"Korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan terhimpit batang pohon kelapa dalam kondisi meninggal dunia sekitar 9,5 Kilometer ke arah hilir dari lokasi kejadian pada Rabu (7/3). Selanjutnya dievakuasi ke RSUD Painan untuk identifikasi lebih lanjut," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement