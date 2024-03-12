Advertisement
HOME NEWS JATIM

2.000 Warga Terdampak Banjir di Bangkalan, Sebagian Sudah Dievakuasi

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |20:09 WIB
2.000 Warga Terdampak Banjir di Bangkalan, Sebagian Sudah Dievakuasi
BANGKALAN - Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), polisi, dan TNI, mengevakuasi korban banjir di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, menyusul hujan deras pada Selasa (12/3/2024)

Banjir tersebut Setidaknya menyebabkan empat desa di Kecamatan Arosbaya tergenang banjir.

"Ada sekitar 2.000 orang yang terdampak banjir kali ini dan sebagian terpaksa kami evakuasi ke tempat yang lebih aman," kata Wakapolres Bangkalan Kompol Andi Febrianto.

Wakapolres memimpin langsung proses evakuasi korban banjir di Kecamatan Arosbaya bersama Kabag Ops AKP Polres Bangkalan Moch Rivai, dan Kasat Samapta AKP Buntoro.

Banjir akibat hujan deras di wilayah ini menggenangi empat desa yakni di Desa Buduran sekitar 700 warga yang terdampak, Desa Plakaran 200 warga, Desa Tambegan ada 15 warga, dan Desa Arosbaya mencapai 1.100 warga, dan kini Polres Bangkalan bersama TNI dan BPBD sedang melakukan evakuasi warga

Proses evakuasi dilakukan sejak pagi dan hingga sore masih berlangsung dengan menggunakan perahu karet.

Ketinggian genangan air di lokasi terdampak antara satu hingga 1,5 meter, bahkan ada yang mencapai atap rumah warga.

“Sampai sore ini kami bersama Kodim 0829 Bangkalan dan BPBD melakukan upaya evakuasi secara bertahap di rumah rumah warga yang terdampak banjir. Total sekitar 2000an warga yang kami evakuasi di SPBU Arosbaya,” kata Andi.

Madura Banjir Bangkalan banjir
