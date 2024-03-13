Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Dibully, Bocah SD di Sulbar Memar Sekujur Tubuhnya

Huzair Zainal , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |17:29 WIB
Diduga Dibully, Bocah SD di Sulbar Memar Sekujur Tubuhnya
Orangtua korban melapor polisi (Foto: Huzair Zainal)




SULBAR - Seorang siswa sekolah dasar (SD) kelas 6 di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menjadi korban bully oleh teman kelasnya sendiri.

Akibat kejadian ini, sebagian tubuh kobran alami memar. Ironisnya, orangtua yang meminta tanggung jawab pada pada pihak sekolah justru diminta memindahkan anaknya ke sekolah lain.

Orangtua korban yang kesal akhirnya memilih melaporkan kasus ini pada polisi.

Orangtua S (12), korban penganiyaan oleh siswa lainnya ini tiba di Mapolres Polewali Mandar. Bersama korban penganiayan ini nampak terlihat trauma dan ketakutan saat tiba di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Polewali Mandar.

Diketahui, korban adalah siswa SD 031 Banu Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro kelas 6 ini menajdi korban pemukulan oleh temanya sendiri.

Menurut orangtua korban, Evi Dewiyanti, penganiayaan yang dialami anaknya terungkap setelah bibi korban melihat memar di bagian badan dan kaki korban. Setelah didesak oleh keluarga, korban mengaku telah dipukul oleh temannya sendiri menggunakan kayu.

Aksi penganiyaan terjadi setelah korban menolak mengikuti kemauaan pelaku, di mana pelaku menyuruh korban bergaya seperti monyet.

