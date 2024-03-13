Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Partai Gerindra Berencana Usung Soimah di Pilkada Bantul

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |17:13 WIB
Partai Gerindra Berencana Usung Soimah di Pilkada Bantul
Soimah Pancawati (Foto : Instagram)
A
A
A

BANTUL - Partai Gerindra kembali bermanuver dalam hajatan Pemilihan Bupati dan wakil bupati di wilayah DIY. Setelah di Kabupaten Sleman memunculkan nama Erina Gudono, kini di Bantul, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setempat memunculkan nama artis beken Soimah Pancawati.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Bantul, Datin Wisnu Pranyoto membenarkan hal tersebut. Datin mengakui jika nama Soimah masuk dalam radar untuk diusung dalam Pilkada 2024. Selain Soimah, ada beberapa nama yang juga perlu penjajagan.

"Selain beliau, ada 3 nama lain yang masuk dalam radar Partai Gerindra," ujar Datin ketika dikonfirmasi, Rabu (13/3/2024).

Di mana 3 nama tersebut adalah kader internal yang duduk di jajaran pengurus DPC Partai Gerindra Bantul dan DPRD Kabupaten Bantul. 3 nama tersebut di antaranya Nur Subiyantoro yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPD Gerindra DIY, lalu ada Danang Wahyu Broto Ketua Komisi B DPRD DIY dan Datin sendiri.

Terkait dengan calon-calon tersebut, dia mengakui memang belum ada perbincangan lebih lanjut. Namun unfuk Soimah, Datin membuka lebar pintu Partai Gerindra jika artis kenamaan tersebut berminat

"Memang Soimah masuk radar kami untuk bisa dicalonkan di Gerindra apabila dia berminat," kata Datin.

Kendati demikian, sampai saat ini memang belum ada komunikasi secara langsung dengan Soimah terkait wacana itu. Dan nanti jika sudah ada koordinasi internal maka dia akan berupaya menjalin komunikasi dengan yang bersangkutan.

Halaman:
1 2
      
