Gempa Besar M6,1 Guncang Pegunungan Bintang Papua

PEGUNUNGAN BINTANG - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,1 mengguncang Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua malam ini, Rabu (13/3/2024), pukul 22:13:28 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan pusat gempa terpantau di 1.150 kilometer Tenggara Pegunungan Bintang, Papua, pada kedalaman 86 kilometer.

Koordinat gempa besar ini berada pada 6,11 derajat Lintang Selatan (LS) dan 150,75 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Rabu (13/3/2024) malam.

"#Gempa Mag:6.1, 13-Mar-2024 22:13:28WIB, Lok:6.11LS, 150.75BT (1150 km Tenggara PEG-BINTANG-PAPUA), Kedlmn:86 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

Pihak BMKG sendiri belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," ujar BMKG.*

(Fakhrizal Fakhri )