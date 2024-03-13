Ngeri! Buaya Berjemur di Dekat Kandang Kambing Warga di Bantaran Sungai Bengawan Solo

BOJONEGORO – Mengerikan, seekor buaya nampak tengah berjemur di dekat kandang ternak kambing milik warga, tepatnya di bantaran Sungai Bengawan Solo, Desa Kebonagung, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Buaya tersebut menampakan diri saat kondisi debit air Sungai sedang tinggi, dan membanjiri permukiman pada 2 hari yang lalu. Kemunculan buaya tersebut direkam video warga dan viral di media sosial.

Kepala Bidang (Kabid) Pemdaman dan Penyelamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Pemkab Bojonegoro Zainul Ma’arif mengatakan, jika setelah menerima laporan kemunculan buaya tersebut, pihaknya menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan.

“Kita kerahkan petugas Damkarmat dari pos Padangan untuk melakukan pemantauan,” ujarnya, rabu (13/3/2024).

Dari hasil pemantauan yang dilakukan, petugas kembali melihat seekor buaya, namun kali ini tidak di atas melainkan di bawah atau tengah Sungai Bengawan Solo.

“Untuk penanganan belum bisa dilakukan, karena saat ini debit air Bengawan Solo masih tinggi, buaya akan lari ketika melihat pergerakan atau didekati,” ujarnya.