Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ngeri! Buaya Berjemur di Dekat Kandang Kambing Warga di Bantaran Sungai Bengawan Solo

Dedi Mahdi , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |09:38 WIB
Ngeri! Buaya Berjemur di Dekat Kandang Kambing Warga di Bantaran Sungai Bengawan Solo
Buaya berjemur di dekat kandang kambing di bantaran Sungai Bengawan Solo (Foto : Istimewa)
A
A
A

BOJONEGORO – Mengerikan, seekor buaya nampak tengah berjemur di dekat kandang ternak kambing milik warga, tepatnya di bantaran Sungai Bengawan Solo, Desa Kebonagung, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Buaya tersebut menampakan diri saat kondisi debit air Sungai sedang tinggi, dan membanjiri permukiman pada 2 hari yang lalu. Kemunculan buaya tersebut direkam video warga dan viral di media sosial.

Kepala Bidang (Kabid) Pemdaman dan Penyelamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Pemkab Bojonegoro Zainul Ma’arif mengatakan, jika setelah menerima laporan kemunculan buaya tersebut, pihaknya menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan.

“Kita kerahkan petugas Damkarmat dari pos Padangan untuk melakukan pemantauan,” ujarnya, rabu (13/3/2024).

Dari hasil pemantauan yang dilakukan, petugas kembali melihat seekor buaya, namun kali ini tidak di atas melainkan di bawah atau tengah Sungai Bengawan Solo.

“Untuk penanganan belum bisa dilakukan, karena saat ini debit air Bengawan Solo masih tinggi, buaya akan lari ketika melihat pergerakan atau didekati,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036628/seorang-ibu-membiarkan-putri-balitanya-bermain-dengan-ratusan-anak-buaya-dp7M8RCJWc.jpg
Seorang Ibu Membiarkan Putri Balitanya Bermain dengan Ratusan Anak Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3027000/buaya-serang-2-ibu-rumah-tangga-di-tanggamus-lampung-yT1EO1b2jm.jpg
Buaya Serang 2 Ibu Rumah Tangga di Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/340/3015249/52-ekor-anak-buaya-muara-hendak-diselundupkan-ke-thailand-eJGOonIm8j.jpg
52 Ekor Anak Buaya Muara Hendak Diselundupkan ke Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010510/nelayan-di-pantai-seroja-tewas-diterkam-buaya-uTXv3Zbslf.jpg
Nelayan di Pantai Seroja Tewas Diterkam Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010280/nelayan-belu-tewas-diterkam-buaya-saat-melaut-dengan-saudaranya-XfNXBctTSl.jpg
Nelayan Belu Tewas Diterkam Buaya saat Melaut dengan Saudaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/340/3005746/ngeri-buaya-muara-masuk-jaring-nelayan-di-lampung-selatan-WDTRS5GnNL.jpg
Ngeri! Buaya Muara Masuk Jaring Nelayan di Lampung Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement