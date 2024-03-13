Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Keburu Ejakulasi, Pemuda di Palembang Gagal Rudapaksa Pacarnya

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |05:22 WIB
Keburu Ejakulasi, Pemuda di Palembang Gagal Rudapaksa Pacarnya
Pemuda di Palembang cabuli pacarnya (Foto: dok polisi)
A
A
A

PALEMBANG - Ramelan (25) seorang pemuda di Palembang ditangkap polisi setelah dilaporkan memaksa pacarnya yang merupakan mahasiswi berinisial SF (19) untuk bersetubuh.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Haris Dinzah, melalui Kanit PPA Iptu Fifin Sumailan, mengatakan peristiwa yang dilakukan tersangka Ramelan ini saat ia menelepon korban dan mengajak video call sex (VCS) pada Rabu, 28 Februari 2024.

"Korban ini menuruti kemauan tersangka, dan saat korban menunjukkan bagian tubuhnya, tersangka melakukan screenshot layar dan menyimpan gambar-gambar potongan saat VCS itu," katanya.

 BACA JUGA:

Setelah itu, tersangka lantas menjemput korban yang sedang berada di kampus, dan membawanya ke tempat kos di daerah Jalan R Sukamto, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.

Di tempat itulah korban lalu diajak bersetubuh, tapi ia sempat menolak. Ramelan pun lantas memaksa korban dengan mengancam akan menyebarkan foto atau potongan gambar saat VCS yang sebelumnya mereka lakukan.

 BACA JUGA:

"Merasa terpaksa korban menuruti kemauan tersangka, Setelah kejadian itu korban membuat laporan melaporkan ke SPKT Polrestabes Palembang," katanya.

Petugas yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat (8/3/2024) petugas berhasil meringkus tersangka.

"Tersangka beserta barang bukti sudah kami amankan guna proses hukum lebih lanjut," katanya.

Sementara itu, Ramelan, mengaku kalau sudah memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara mengancam akan menyebarkan foto tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912/viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847/viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661/pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement