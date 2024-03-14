Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Paul Alexander, Pria yang Hidup dengan Paru-Paru Besi Selama Beberapa Dekade Meninggal pada Usia 78 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |15:24 WIB
Paul Alexander, Pria yang Hidup dengan Paru-Paru Besi Selama Beberapa Dekade Meninggal pada Usia 78 Tahun
Paul Aexander, pria yang hidup dengan paru-paru besi meninggal pada usia 78 tahun (Foto: The Guardian)
A
A
A

TEXAS - Paul Alexander, yang menjalani sebagian besar hidupnya di paru-paru besi setelah tertular polio pada usia enam tahun, telah meninggal pada usia 78 tahun.

Warga Texas ini diketahui umpuh dari leher ke bawah akibat penyakit lupus dan kemudian menjadi sosok yang inspirasional. Usai lulus dari sekolah hukum, dia menulis memoar dan melukis menggunakan kuas yang ia pegang di mulutnya.

Dalam pembaruan pada halaman penggalangan dana yang didirikan untuk mengumpulkan uang untuk tagihan medis dan akomodasi, penyelenggara Christopher Ulmer mengumumkan: “Paul Alexander, 'Pria di paru-paru besi', meninggal kemarin.

“Setelah selamat dari polio sebagai seorang anak, ia hidup lebih dari 70 tahun di dalam paru-paru besi. Pada saat ini, Paul kuliah, menjadi pengacara dan penulis yang diterbitkan. Kisahnya melakukan perjalanan luas dan jauh, secara positif mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia. Paul adalah panutan yang luar biasa yang akan terus diingat,” tulisnya.

Pengumuman itu mengutip saudara laki-lakinya Alexander Philip, yang mengatakan uang yang sudah dikumpulkan akan digunakan untuk membayar tagihan pemakamannya. “Sungguh luar biasa membaca semua komentar dan tahu bahwa begitu banyak orang terinspirasi oleh Paul. Saya sangat bersyukur,” terangnya.

Sementara Alexander menghabiskan sebagian besar waktunya di respirator mekanis yang menggunakan tekanan untuk secara artifisial memompa udara ke paru-parunya, namun ia tidak sepenuhnya bergantung pada alat itu.

Dia belajar bernafas dengan menelan udara dan memaksakannya ke tenggorokannya, memungkinkannya untuk mewakili klien di pengadilan, melakukan perjalanan dengan pesawat dan menghadiri protes hak-hak disabilitas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190210//mary-tnH9_large.jpg
Influencer Mary Magdalene Tewas Secara Tragis saat Liburan di Phuket Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189440//viral-D1eT_large.jpg
Viral! Voice Notes Terakhir Ervina Korban Kebakaran Terra Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/629/3187559//pemakaman_anak-TaXS_large.jpg
Kehilangan Anak Adalah Kasus Terberat pada Psikologi Orangtua, Ini 5 Tahap yang Dialami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187576//epy-ML7x_large.jpg
Detik-Detik Jenazah Epy Kusnandar Dibawa ke Rumah Duka, Karina Ranau Tak Kuasa Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187083//meninggal_dunia-Xum1_large.jpg
Ditinggal Orang Terkasih Meninggal Dunia, Ini 7 Fase Psikologi hingga Tahap Bangkit 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187063//pasangan_meninggal_dunia-xro1_large.jpg
Widowhood Effect, Mengenal 3 Bulan Krusial Efek Psikologi Setelah Pasangan Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement