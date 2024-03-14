Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,9 Guncang Nagan Raya Aceh Malam Ini

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |00:11 WIB
Gempa M3,9 Guncang Nagan Raya Aceh Malam Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,9 mengguncang Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Rabu malam ini (13/3/2024) pada sekira pukul 21.53 WIB.

Adapun pusat gempa tersebut berada di darat.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa gempa tersebut tetap diwaspadai apabila terjadinya susulan guncangan berikutnya.

"Gempa di Kabupaten Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam dengan pusat gempa berada di darat 34 Kilometer Timur Laut," jelas BMKG.

Meski berkekuatan kecil, gempa tersebut cukup dangkal dirasakan di wilayah Seunagan Raya, yang masih berada di Kabupaten yang sama. Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Nagan Raya gempa
