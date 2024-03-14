Kronologi Anggota Basarnas Terjatuh dari Tower saat Selamatkan Warga Ingin Bunuh Diri

JAKARTA - Anggota Basarnas Jayapura, Tri Sudarno, dinyatakan neninggal dunia setelah terjatuh dari salah satu tower telekomunikasi Gunung Sabron Yaru, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Rabu (13/3/2024).

Tri terhatuh saat membantu evakuasi warga inisial TY (21) yang ingin melakukan percobaan bunuh diri.

Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen menjelaskan, kronologi itu bermula kala pihaknya menerima laporan dari warga terkait aksi TY yang akan melakukan percobaan bunuh diri di Tower Telkomsel Gunung Sabron Yaru.

Setelah menerima laporan, sambungnya, Polsek Sentani Barat langsung bergerak menuju TKP untuk melakukan negosiasi dengan pelaku.

"Namun, negosiasi tidak berhasil, sehingga Tim Basarnas yang dipimpin oleh Tri Sudarno dikerahkan untuk melakukan penyelamatan. Saat evakuasi, TY melakukan perlawanan, dan akhirnya, keduanya terjatuh dari tower. Tri Sudarno mengalami patah tulang di bahu dan tangan kanan serta cedera kepala yang fatal," kata Fredrickus dalam keterangannya, dikutip, Kamis (14/3/2024).

Alhasil, Tri pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Yowari. Namun, nyawa Tri tak terselamatkan.

"Saat tiba di RS Yowari, anggota Basarnas dinyatakan meninggal dunia," tutur Fredrickus.