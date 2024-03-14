Anak Main Petasan Ditegur Tetangga, Dua Ayah Saling Bacok

Anak main petasan ditegur tetangga, dua orang ayah saling bacok (Foto : Istimewa)

LAMPUNG TENGAH - Dua orang ayah di Kampung Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, saling bacok. Akibatnya, tiga orang mengalami luka bacok dan dilakukan perawatan insentif di rumah sakit.

Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bagas Yudhi mengatakan, peristiwa berdarah itu terjadi Rabu 13 Maret 2024, kemarin.

"Benar, ada tiga korban yang mengalami luka serius dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit," ujar Nikolas, Kamis (14/3/2024).

BACA JUGA: Kronologi Anggota Basarnas Terjatuh dari Tower saat Selamatkan Warga Ingin Bunuh Diri

Nikolas menjelaskan, peristiwa itu pembacokan berawal saat anak AK menghidupkan petasan didekat rumah MY. Namun, bunyi petasan tersebut membuat MY tidak terima dan menegur serta mengancam anak AK.

Kemudian, anak AK menangis dan melapor ke ayahnya. Mendengar informasi tersebut, AK mendatangi rumah MY yang merupakan tetangganya.

"AK menanyakan alasan memarahi anaknya, lalu dijawab MY. Tak puas dengan jawaban MY kemudian AK pulang ke rumah mengambil golok serta menyampaikan hal tersebut ke kakaknya RB alias HB," ungkapnya.

Nikolas melanjutkan, keduanya kemudian mendatangi rumah MY. Sesampainya disana, MY telah membawa sebilah pedang.

"Keduanya pun bercekcok mulut hingga berkelahi. Ketiganya mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit," kata dia.