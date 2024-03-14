Gelombang Tinggi, BPBD Cianjur Imbau Warga di Pesisir Pantai Selatan Waspada

CIANJUR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, mengimbau masyarakat yang berada di pesisir pantai Cianjur Selatan untuk mewaspadai gelombang tinggi yang saat ini tengah terjadi.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Kusmana Wijaya mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG gelombang tinggi terjadi sejak Selasa (12/3/2024). Potensi gelombang tinggi tersebut mencapai dua hingga empat meter.

Pihaknya juga sudah menyebar imbauan melalui aparat kecamatan dan desa untuk membatasi aktivitas, terutama wisatawan dan nelayan.

"Untuk antisipasinya warga jangan main di pesisir pantai dan untuk para nelayan juga jangan dulu melaut karena di khawatirkan menimbulkan hal tak di inginkan," tuturnya kepada saat dihubungi, Rabu (13/3/2024).

Menurutnya, gelombang tinggi tersebut tidak akan menyebabkan tsunami namun warga diharapkan untuk tetap berhati-hati.

"Diperkirakan gelombang tinggi itu sampat akhir Maret 2024 dan itu kondisinya seperti banjir rob," terangnya.