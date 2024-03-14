Advertisement
HOME NEWS JABAR

PDIP Loloskan Wajah Baru ke DPRD Jawa Barat

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |18:36 WIB
PDIP Loloskan Wajah Baru ke DPRD Jawa Barat
PDIP Loloskan Wajah Baru di DPRD Jabar/ist
A
A
A

JAKARTA - Politikus muda PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat dipastikan melenggang ke DPRD Provinsi Jawa Barat 2024.

Meskipun datang sebagai pendatang baru di Dapil VI (Kabupaten Bogor), Doni berhasil meraih kursi kelima dengan raihan 48.157 suara.

Sesuai dengan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai dan caleg DPR RI tingkat KPU Kabupaten Bogor, Partai Gerindra diperingkat pertama dengan meraih 569.905 suara.

ist

Disusul dengan PKS dengan perolehan suara sebanyak 388.651. Selanjutnya Partai Golkar yang mendapat 345.720 suara. Di urutan keempat PKB dengan 242.297 suara dan PDIP sebanyak 233.612 suara.

Sementara Partai Demokrat dengan 193.183 suara dan PAN 188.855 suara. Sejumlah partai yang mendapat suara terbanyak ini dipastikan meraih jatah kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.

Dengan menggunakan metode Sainte Lague, berikut ini nama-nama 11 caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kabupaten Bogor yang berhasil mendapatkan kursi:

Telusuri berita news lainnya
