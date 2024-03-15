Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 di Sragen Capai 84,74 Persen

JAKARTA - Tingkat partisipasi pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mencapai angka 84,74 persen.

Hal itu sekaligus membantah informasi yang menyebutkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2024 hanya sebanyak 30 persen.

Ketua KPU Kabupaten Sragen Prihantoro menjelaskan bahwa, partisipasi pemilih sebesar 84,74 persen itu justru melebihi angka yang ditargetkan.

"Rata-rata partisipasi pemilih Pemilu 2024, di angka 84.79 persen, melebihi target sebelumnya yakni sebesar 80 persen," kata Prihantoro kepada awak media, Jumat (15/3/2024).

Ia memaparkan bahwa, dari data yang ada, tingkat partisipasi pemilih diantaranya, DPD 84.62 persen, DPR 84.54 persen, DPRD Provinsi 84.54 persen dan DPRD Kabupaten 84.94 persen.

Menurutnya, tingginya angka partisipasi pemilih pada pemilu 2024 dibandingkan sebelumnya berkat adanya proses sosialisasi kepada masyarakat luas.