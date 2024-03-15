Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kisah Alip, Relawan Disabilitas Posko Banjir Semarang: Membantu Sesama Itu Bahagia

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |22:44 WIB
Kisah Alip, Relawan Disabilitas Posko Banjir Semarang: Membantu Sesama Itu Bahagia
Alip, relawan penyandang disabilitas (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG – Banjir yang melanda sejumlah titik di Kota Semarang membuat warga tergerak menolong. Tak terkecuali penyandang disabilitas yang ikut terjun membantu warga terdampak dan para pengungsi. Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat mereka untuk saling bantu yang kesusahan.

Salah satunya Alip, warga Jatingaleh Kota Semarang. Alip penyandang disabilitas, untuk berjalan harus menggunakan alat bantu. Dia bergabung menjadi relawan di Posko Tagana Kaligawe Kota Semarang sejak Kamis 14 Maret 2024.

“Saya bagian logistik, permakanan. Masak kemudian dibungkus untuk dibagikan ke warga korban banjir, termasuk pengungsi. Kemarin ada 3.000an nasi bungkus,” kata Alip, Jumat malam usai bertugas di posko itu.

Ribuan nasi bungkus itu, kata Alip, juga dibagikan ke warga untuk berbuka puasa dan makan sahur. Poskonya buka 24 jam dikoordinasi langsung Dinas Sosial Pemprov Jateng, bersebelahan dengan dapur umum Brimob Polda Jateng maupun TNI.

Sehari-hari Alip biasanya menggunakan sepeda motor roda 3 yang sudah dimodifikasi untuk beraktivitas. Sebab, lokasi yang dijangkau masih terdampak banjir, Alip pada Kamis kemarin dijemput rekannya sesama relawan untuk ke posko dapur umum.

Di Posko Tagana, ada belasan relawan lain yang bergabung di sana. Ada juga 2 orang lainnya yang juga penyandang disabilitas. Alip mengatakan 2 temannya penyandang disabilitas itu bernama Bebe seorang perempuan, satu lagi laki-laki bernama Fitra. Keduanya warga Tembalang.

“Mereka tuna wicara, bisu tuli. Kalau poskonya (dapur umum) ada 2, satu di Semarang Utara, satu di Kaligawe, yang di Semarang Utara buka hanya kemarin, sekarang dipusatkan di Kaligawe,” sambung Alip yang sudah jadi relawan sejak sekira tahun 2017 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement