HOME NEWS JABAR

Perang Sarung Diisi Kawat Baja Waktu Sahur, 6 Remaja Ditangkap!

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |05:35 WIB
Perang Sarung Diisi Kawat Baja Waktu Sahur, 6 Remaja Ditangkap!
Perang sarung di Sukabumi (Foto: Ist/Dharmawan Hadi)
A
A
A

SUKABUMI - Sebanyak 6 remaja diamankan polisi karena membawa sarung modifikasi dengan diisi kawat baja. Senjata tersebut diduga akan dipergunakan untuk perang sarung melawan kelompok lain pada waktu sahur.

Keenam remaja tersebut berinisial NRGB (19), GA (18), F (22), FAA (21), MM (23) dan MNA (19), diamankan di sekitar Kampung Cikaret, Desa Cikaret, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Kamis (14/3/2024) dini hari.

Para remaja tersebut diamankan Unit Patroli Polsek Kebonpedes Polres Sukabumi Kota yang sedang melakukan program PAS SAHUR (Patroli Sebelum Sahur) menemukan 2 buah kain sarung modifikasi yang disembunyikan di dalam bagasi sepeda motor.

Pada kesempatan yang sama, polisi juga mengamankan 4 unit sepeda motor milik para remaja tersebut. Saat ini keenam para remaja itu masih diamankan di Mapolsek Kebonpedes untuk dimintai keterangan beserta barang buktinya.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo mengatakan, pengamanan terhadap keenam remaja tersebut merupakan salah satu upaya untuk memelihara situasi keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama bulan suci Ramadhan.

“Polisi mengamankan 6 remaja yang sedang nongkrong di sekitar Kampung Cikaret yang memiliki 2 buah kain sarung modifikasi atau diisi dengan kabel baja yang diduga dipergunakan untuk aksi tawuran atau perang sarung,” ujar Ari kepada MNC Portal Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
sukabumi Perang Sarung Tawuran
