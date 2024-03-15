Kondisi Kakek di Malang yang Terjungkal Jadi Korban Balap Liar Jalanan

MALANG - Kondisi kakek pemotor yang ditabrak pebalap liar di Jalan Raya Pagelaran - Wonokerto, Malang, mengalami luka ringan. Sebelumnya sang kakek yang membawa hasil pertaniannya itu terjungkal dari sepeda motor Honda Astrea dengan Nopol N 3064 EAR, usai ditabrak oleh Feri Riyan Pribadi (20) mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol DA 4401 UF.

Kasatlantas Polres Malang AKP Adis Dani Garta mengatakan, kondisi korban kecelakaan sudah berangsur-angsur membaik. Kakek bernama Nurba'i (74) warga Dusun Wates, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang berprofesi sebagai buruh tani, hanya mengalami luka robek di kepala.

"Korban kecelakaan mengalami luka robek pada kepala dan dirawat di RS Wava Husada Kepanjen. Selanjutnya rawat jalan, serta kerusakan pada kendaraan yang terlibat kecelakaan," ucap Adis Dani Garta, saat dikonfirmasi pada Kamis petang (14/3/2024).

Adis menerangkan kecelakaan dua kendaraan sepeda motor itu diakibatkan adanya aksi balapan liar di jalan raya yang menghubungkan antara Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, dengan Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, pada Rabu sore (13/3/2024) sekitar pukul 17.00 WIB, atau menjelang berbuka puasa.

"Pemotor atas nama Feri Riyan Pribadi, melaju dari arah selatan ke utara, sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) oleh ke kanan, dan terjadi serempetan dengan kendaraan roda dua tidak dikenal, yang melaju searah di depannya," ungkap Adis.

Selanjutnya kendaraan Satria FU milik Feri yang sudah dimodifikasi untuk balap liar, lantas tetap melaju ke depan hingga oleng ke kiri dan menabrak sepeda motor Honda Astrea yang dikendarai Nurba'i.