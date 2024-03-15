Advertisement
HOME NEWS JABAR

Heboh Penemuan Jasad Pria Mengambang di Sungai Cikapundung

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |22:02 WIB
Heboh Penemuan Jasad Pria Mengambang di Sungai Cikapundung
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Jasad berjenis kelamin laki-laki ditemukan mengambang di Sungai Cikapundung, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung pada Jumat (15/3/2024). Jasad pria itu ditemukan warga pada pukul 14.35 WIB dengan kondisi mengambang.

Setelah dievakuasi dan diperiksa, diketahui jasad pria itu bernama Irvan Warisman (38) warga Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung.

"Ditemukan luka (pada jasad) dengan kondisi luka sobek di kepala kiri dan jidat kanan, serta lecet di di tangan," kata Kapolsek Buahbatu Kompol Rijal Jatnika saat dikonfirmasi wartawan.

Kompol Rijal Jatnika menyatakan, polisi lakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi di lokasi temu mayat tersebut. Salah satu saksi menyebutkan pria tersebut mengontrak di kawasan Cijawura, Buahbatu, Kota Bandung.

Berdasarkan keterangan saksi itu, diketahui pria itu memiliki riwayat sakit ayan atau epilepsi dan sering terjatuh. "Dugaan sementara, korban terjatuh (ke Sungai) karena sakit," ujar Kompol Rijal Jatnika.

Saat ini, jasad pria itu telah dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Sartika Asih, Kota Bandung.

(Arief Setyadi )

      
