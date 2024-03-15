Penagih Utang Dibacok hingga Tewas di Cianjur, Pelaku Berhasil Ditangkap

CIANJUR - Satreskrim Polres Cianjur berhasil menangkap SR (50), pelaku pembacokan yang menewaskan Sofyan (45). Korban dibunuh saat menagih utang sebesar Rp3,5 juta.

Pelaku SR (50) sempat melarikan diri, namun polisi berhasil melakukan penangkapan di rumah kerabat pelaku di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Jumat (15/3/2024) dini hari.

"Tim dari unit resmob tadi malam sudah melakukan penangkapan di daerah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor," tutur Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto, kepada wartawan, Jumat (15/3/2024).

Menurut Tono, saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan menggali motif dari pembunuhan tersebut.

"Untuk saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mendalami motif dan lainnya, sebelumnya yang bersangkutan kabur dari Cianjur ke Bogor," terangnya.

Sebelumnya, Sopyan (45) tewas dibunuh dengan tubuh bersimbah darah pada saat menagih hutang sebesar Rp3,5 juta ke rumah terduga pelaku Surya di Kampung Babakan Bandung, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Selasa (12/3/2024) dini hari.